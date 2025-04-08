В России появился доступный, хорошо оснащенный и безопасный семейный минивэн

Минивэны Hyundai Custin 2025 года доступны в России по цене от 4,5 млн рублей

На российском автомобильном рынке появился новый игрок в сегменте минивэнов – Hyundai Custin 2025 года выпуска. Этот автомобиль уже доступен у одного из дилеров в Москве по цене 4 500 000 рублей.

В условиях растущей конкуренции в категории просторных семейных автомобилей Custin предлагает более доступную альтернативу, чем его одноклассник Kia Carnival, который стартует с ценой от 7 800 000 рублей.

Hyundai Custin, известный на некоторых рынках как Custo, был изначально разработан для китайского рынка. Однако, с учетом его популярности и спроса, производство модели было расширено, включая сборку в Казахстане. Это решение позволило снизить стоимость автомобиля и сделать его более доступным для российских потребителей.

Hyundai Custin

Под капотом Hyundai Custin установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель, который развивает мощность в 170 л. с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой АКП, что обеспечивает плавное и комфортное вождение. Привод у данного минивэна исключительно передний, что делает его подходящим для городских условий и семейных поездок.

Hyundai Custin

Что касается комплектации, Hyundai Custin предлагает богатый набор опций, которые делают его привлекательным выбором для семей. Стандартное оснащение включает двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, цифровую приборную панель, парктроники по периметру и камеру заднего вида с динамической разметкой.

Салон Custin отделан кожей, что придаёт ему премиальный вид и ощущение комфорта. Кроме того, автомобиль оснащён множеством систем комфорта и электронных ассистентов водителя, что делает каждую поездку ещё более приятной.

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Источник: Российская газета