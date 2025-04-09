КАМАЗ качественно обновит свою продукцию: известны подробности

КАМАЗ обновит и расширит модельную линейку грузовиков K5 в 2025 году

2025 год обещает стать знаковым для Камского автозавода. Челнинский гигант готовится к масштабному обновлению модельного ряда поколения К5, представив несколько новых моделей, ориентированных на повышение технических характеристик и удовлетворение растущих потребностей рынка.

Особое внимание уделяется производству специализированных шасси для заводов спецтехники, что свидетельствует о стратегическом повороте компании к диверсификации и расширению рыночного присутствия.

В пресс-службе КАМАЗа уже озвучены подробности грядущих новинок. В фокусе – четыре новых модели, каждая со своими уникальными особенностями и предназначением: седельный тягач КАМАЗ-65656 (6х4), шасси КАМАЗ-65657 (6х4), полноприводный самосвал КАМАЗ-65959 (6х6), шасси КамАЗ-65958 (8х8).

Отдельным направлением стал КамАЗ-63934 для Министерства Чрезвычайных Ситуаций России. Опытная партия этой модели сойдет с конвейера уже в конце 2025 года, что подчеркивает важность сотрудничества КАМАЗа с государственными структурами и его вклад в обеспечение безопасности страны.

Главный конструктор по автомобилям Научно-технического центра «КАМАЗ» Игорь Валеев подчеркнул, что типаж автомобилей и шасси поколения К5 полностью сформирован. В основе обновленной линейки лежат пять семейств: магистральное (КАМАЗ-54901, -65659), транспортное (КАМАЗ-54902, -65658), тяжелое (КАМАЗ-6595, -65951, -65952, -65955), полноприводное (КАМАЗ-65954) и среднетоннажное (КАМАЗ-53251).

Валеев также отметил, что для каждой модели разработано несколько комплектаций, учитывающих индивидуальные потребности клиентов и условия эксплуатации.

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Источник: Автоновости дня