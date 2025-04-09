В России появился просторный и богато оснащенный семейный минивэн по цене Лады

Семиместные минивэны Suzuki Ertiga продаются в России по цене от 2,1 млн рублей

В условиях современного рынка автомобилей, когда многие покупатели ищут доступные и практичные решения для семейных поездок, на российском рынке появился новый игрок – японский компактвэн Suzuki Ertiga.

На данный момент Suzuki Ertiga доступен на различных платформах для продажи автомобилей. Например, один из частных продавцов из Самары выставил новый автомобиль за 2 100 000 рублей. Это предложение привлекло внимание, так как цена значительно ниже, чем у многих конкурентов на рынке.

Suzuki Ertiga

При этом важно отметить, что цена может варьироваться в зависимости от региона и комплектации. В Новосибирске, например, аналогичные модели продаются за 2 359 000 и 2 379 000 рублей, а в Воронеже цена достигает 2 560 000 рублей.

В стандартной комплектации Suzuki Ertiga можно ожидать наличие климат-контроля, системы бесключевого доступа с кнопкой Start/Stop, кожаного руля с мультифункциональными возможностями и электрорегулируемых боковых зеркал с повторителями сигналов поворота. Кроме того, медиасистема с четырьмя динамиками и функцией Hands-free обеспечивает комфорт во время поездок.

Suzuki Ertiga

Эти характеристики делают Ertiga отличным выбором для тех, кто ищет практичный и комфортный автомобиль для поездок с семьей или друзьями.

Для более детального понимания, как Suzuki Ertiga вписывается в рынок, стоит сравнить его с другими семиместными моделями. Например, китайский кроссовер VGV U70 Pro, производимый на белорусском заводе «Юнисон», стоит от 2 359 900 рублей, а трехрядный Chery Tiggo 8 Pro Max начинается от 3 370 000 рублей.

Даже отечественный кросс-универсал LADA Vesta SW Cross в топовой версии с вариатором стоит от 2 197 000 рублей, что делает Suzuki Ertiga более выгодным предложением с учетом его семиместной компоновки.

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Источник: Автоновости дня