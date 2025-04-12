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Почистил салон специальным средством, а после закурил. И вот что вышло

Мужчина пострадал после использования чистящего аэрозоля в машине

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В понедельник, 7 апреля 2025 года, около 14:15 на парковке в центре города Меппен (Германия) произошел взрыв в припаркованном автомобиле.

Как сообщили в полиции, 47-летний автовладелец поставил свой Ford Ranger возле магазина и воспользовался доступным в продаже спреем для чистки салона. Потом он ушел по своим делам, а вернувшись, сел за руль и закурил сигарету. Предположительно, аэрозольные пары, скопившиеся в салоне, воспламенились от искры, вызвав мощный взрыв.

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В результате салон автомобиля почти полностью выгорел: сорвало крышу, выбиты окна, расплавлены пластиковые элементы. Водитель получил легкие травмы, но смог самостоятельно выбраться из машины.

Ситуация могла оказаться куда серьезнее, если бы не помощь прохожих. Как сообщил представитель добровольной пожарной охраны Меппена, несколько очевидцев немедленно вмешались и сумели потушить возгорание еще до прибытия экстренных служб.

В итоге обломки автомобиля были разбросаны по парковке, разбито окно ближайшего магазина, повреждены соседние машины.Размер причиненного ущерба пока не определен, ведется расследование.

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Полиция призывает водителей быть крайне осторожными при использовании чистящих средств в виде аэрозолей в салоне автомобиля. При недостаточной вентиляции такие вещества могут образовывать взрывоопасные пары. После их применения следует тщательно проветрить салон и категорически не рекомендуется зажигать сигареты или пользоваться любыми источниками открытого огня.

Источник, фото: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Количество просмотров 8
12.04.2025 
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