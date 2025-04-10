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В России запретят продажу товаров, созданных для нарушения закона

В ГД РФ подготовили законопроект о запрете продажи «автогрязи» и отмычек

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Депутат ГД РФ Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») подготовил проект закона, запрещающий продажу товаров для нарушения закона. Имеются в виду «автогрязь», кастеты, отмычки и чехлы на банки для маскировки алкоголя.

Проектом предлагается включить в КоАП статью «Продажа товаров, предназначенных для нарушения законодательства». За продажу товаров, которые могут применяться только для нарушения закона, планируется штрафовать.

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Для граждан штраф может составить от 1000 до 2000 руб., для должностных лиц сумма будет варьироваться от 2000 до 3000 руб., для юрлиц – от 10 000 до 30 000 руб.

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Также уточняется, что указанные товары могут быть конфискованы. Под действие предлагаемой статьи не попадают товары, продажа которых уже запрещена или ограничена ст. 14.2 КоАП.

Законопроект направлен на отзыв в правительство. Документ будет внесен на рассмотрение после получения отзыва кабмина.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

Источник: РБК

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
10.04.2025 
Фото:Depositphotos
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