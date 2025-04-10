В России запретят продажу товаров, созданных для нарушения закона

В ГД РФ подготовили законопроект о запрете продажи «автогрязи» и отмычек

Депутат ГД РФ Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») подготовил проект закона, запрещающий продажу товаров для нарушения закона. Имеются в виду «автогрязь», кастеты, отмычки и чехлы на банки для маскировки алкоголя.

Проектом предлагается включить в КоАП статью «Продажа товаров, предназначенных для нарушения законодательства». За продажу товаров, которые могут применяться только для нарушения закона, планируется штрафовать.

Для граждан штраф может составить от 1000 до 2000 руб., для должностных лиц сумма будет варьироваться от 2000 до 3000 руб., для юрлиц – от 10 000 до 30 000 руб.

Также уточняется, что указанные товары могут быть конфискованы. Под действие предлагаемой статьи не попадают товары, продажа которых уже запрещена или ограничена ст. 14.2 КоАП.

Законопроект направлен на отзыв в правительство. Документ будет внесен на рассмотрение после получения отзыва кабмина.

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Источник: РБК