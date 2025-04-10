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На двух федеральных трассах на Кубани ограничат движение грузовиков
10 апреля
На двух федеральных трассах на Кубани ограничат движение грузовиков
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На двух федеральных трассах на Кубани ограничат движение грузовиков

На Кубани с 1 июня ограничат движение грузовиков на трассах А-146 и А-147

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С 1 июня по 15 сентября на Кубани вводятся временные ограничения движения грузовиков на двух федеральных автодорогах. Имеется в виду участок трассы А-146 Краснодар-Верхнебаканский, пролегающий от станицы Северской до Крымска, а также трасса А-147 Джубга-Сочи.

Уточняется, что на участке автодороги А-146 движение большегрузов и транспортных составов с разрешенной максимальной массой более 15 тонн будет ограничено с 8:00 до 20:00.

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На всем протяжении трассы А-147 ограничения будут действовать с 8:00 до 21:00 в праздничные и выходные дни, а также с пятницы по воскресенье включительно.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

Источник: ФКУ Упрдор «Черноморье»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
10.04.2025 
Фото:АГН Москва
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