Спорткар за 7,5 млн рублей... И Focus с прицепом в подарок!

В Татарстане на продажу выставили копию спорткара Lotus Seven на агрегатах ВАЗ

В Казани на продаже возникла реплика знаменитого классического английского спидстера Lotus Seven. Автомобиль с пробегом в 10 тысяч километров продают за 7,5 млн рублей, а в качестве «бесплатного приложения» автор объявления обещает автомобиль Ford Focus II с прицепом – эту машину видно на одном из снимков. Щедрое предложение? Давайте разбираться.

Судя по описанию и фотографиям, под капотом этого кастомного аппарата классический двигатель ВАЗ с рабочим объемом 1,5 литра, собранный в 2013 году. Двигатель форсирован через применение турбонаддува – в объявлении говорится, что мощность составляет 180 л.с.

Тут стоит отметить, что реплики Lotus Seven популярны во всем мире, как и сам автомобиль. Одна из копий даже выпускается в России мелкими сериями: машину под названием Project 527 для российских кольцевых гонок делает московская компания «Конструкторское Бюро 7» (Bureau Seven), устанавливая под капот разогнанный до 197 л.с. «приоромотор» ВАЗ-21126.

Что касается истории появления выставленного на продажу авто, то она покрыта мраком. Но сообщается, что по документам автомобиль оформлен «как переоборудование ВАЗ-2105», а на учете находится с 2011 года. На машине установлен туристический бокс, на некоторых фото она запечатлена на дорогах общего пользования, по ПТС – один владелец... 7,5 млн рублей, да еще и Форд с прицепом в подарок! Ну так что, надо брать – спорткар на лето, Фокус на зиму?

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Источник: Авито, Bureau Seven