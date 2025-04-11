Лукашенко знает, что нужно российскому и белорусскому автопрому. И не только

Лукашенко: Белоруссии и России надо усиливать импортозамещение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу МТРК «Мир» отметил, что Белоруссии и России стоит активнее работать вместе над импортозамещением. По его словам, у стран для этого есть все необходимое — и сырьё, и технологии, пусть они и не всегда на самом передовом уровне. Но, как он считает, этого уже достаточно, чтобы двигаться вперёд.

Глава Белоруссии привёл пример с автомобилями, сказав, что ничего страшного, если несколько лет придётся обойтись без «Мерседесов». По его мнению, страны смогут развить собственное производство – есть опыт, школы, специалисты, которые уже создают вполне достойные модели, вроде Москвича или «Жигулей» (вероятно, имелась в виду Lada). Лукашенко уверен, что этот переходный период можно пережить.

Что касается электроники – телефонов, планшетов и прочего — такую технику можно без проблем закупать в Китае, где её и производят. По его словам, это не является критической зависимостью.

Также Лукашенко подчеркнул, что у России и Белоруссии уже есть прочная база: можно одеть и накормить людей, обеспечить безопасность, наладить транспорт, строить, убирать города – всё необходимое для жизни.

Он признал, что в чём-то страны пока отстают, но за три-пять лет при правильном подходе смогут не только догнать, но и превзойти конкурентов.

Когда-то белорусы собирались привлечь АВТОВАЗ для создания «союзного» автомобиля. Еще в 2022 году Лукашенко говорил, что он должен быть максимально локализованным, чтобы не зависеть от китайского автопрома.

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Источник: ТАСС