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Доступный седан Chevrolet с хорошим оснащением привезли в Россию

В России появились в продаже новые Chevrolet Monza по цене от 1,5 млн рублей

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Новые седаны Chevrolet Monza продолжают поставлять в Россию по параллельному импорту из Китая. Сейчас цены на этот автомобиль стартуют от 1 490 000 рублей.

Столько за автомобиль под заказ просит фирма из Владивостока. Седан оснащен 1,5-литровым атмосферником мощностью 113 л.с. и 6-ступенчатой АКП.

У автомобиля тканевый салон, цифровая панель приборов, медиасистема с крупным экраном, камера заднего вида и климат-контроль. Аналогичные автомобили, но с кожаным рулем и кожаными сиденьями, продаются в ряде российских городов, самый доступный предлагается в Тольятти за 1 580 000 рублей.

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Chevrolet Monza
Chevrolet Monza

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Модификация с 1,4-литровым турбомотором мощностью 163 л.с. доступна в Оренбурге, стоимость начинается от 1,949 млн рублей.

Из наличия новые 113-сильные Chevrolet Monza дешевле всего продают в Нижнем Новгороде, Тюмени и Махачкале, стоимость составляет 1 675 000, 1 700 000 и 1 750 000 рублей соответственно.

Chevrolet Monza
Chevrolet Monza

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 25
11.04.2025 
Фото:Chevrolet
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