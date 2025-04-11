Toyota RAV4, Hyundai Tucson: какие кроссоверы можно купить по цене Geely Monjaro

Топ-6 достойных альтернатив кроссоверу Geely Monjaro в России

Портал Autonews.ru перечислили достойные альтерантивы популярному в РФ кроссоверу Geely Monjaro среди кроссоверов европейского, корейского и японского автопрома в том же ценовом диапазоне. Средняя стоимость этого «китайца» составляет 3,5–4,4 млн руб.

Уточняется, что в обзор вошли авто, которые уже находятся в РФ и прошли таможенное оформление. Цены указаны без учета скидок.

1. Hyundai Tucson

Примерно 3.8 млн. рублей стоит рестайлинговый кроссовер 4 поколения, если привозить из-за границы, цена будет ниже. В базовой версии, представленной в РФ, Tucson оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с., АКП. Привод полный.

2. Mitsubishi ASX

Около 3.8 млн. рублей стоит модель первого поколения в третьем рестайлинге. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором, работающий в паре с вариатором. Привод — полный.

3. Volkswagen Tiguan / L

Около 4 млн рублей будет стоить базовая версия с 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с. и передним приводом.

4. Skoda Karoq

Ориентировочная стоимость этого кроссовера в комплектации Luxury Edition составит 3.6 млн руб. Под капотом автомобиля наддувный 1,4-литровый мотор на 150 л.с., робот.

5. Toyota RAV4 V (XA50)

Новый RAV4 в среднем стоит от 4 млн руб., а топовые версии обойдутся еще дороже. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 171 л.с., вариатором.

6. Toyota C-HR

За 3,8 млн руб. можно найти кроссовер с передним приводом, 2,0-литровым мотором мощностью 171 л.с. и бесступенчатой коробкой передач.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews.ru