Toyota RAV4, Hyundai Tucson: какие кроссоверы можно купить по цене Geely Monjaro
Портал Autonews.ru перечислили достойные альтерантивы популярному в РФ кроссоверу Geely Monjaro среди кроссоверов европейского, корейского и японского автопрома в том же ценовом диапазоне. Средняя стоимость этого «китайца» составляет 3,5–4,4 млн руб.
Уточняется, что в обзор вошли авто, которые уже находятся в РФ и прошли таможенное оформление. Цены указаны без учета скидок.
1. Hyundai Tucson
Примерно 3.8 млн. рублей стоит рестайлинговый кроссовер 4 поколения, если привозить из-за границы, цена будет ниже. В базовой версии, представленной в РФ, Tucson оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с., АКП. Привод полный.
2. Mitsubishi ASX
Около 3.8 млн. рублей стоит модель первого поколения в третьем рестайлинге. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором, работающий в паре с вариатором. Привод — полный.
3. Volkswagen Tiguan / L
Около 4 млн рублей будет стоить базовая версия с 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с. и передним приводом.
4. Skoda Karoq
Ориентировочная стоимость этого кроссовера в комплектации Luxury Edition составит 3.6 млн руб. Под капотом автомобиля наддувный 1,4-литровый мотор на 150 л.с., робот.
5. Toyota RAV4 V (XA50)
Новый RAV4 в среднем стоит от 4 млн руб., а топовые версии обойдутся еще дороже. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 171 л.с., вариатором.
6. Toyota C-HR
За 3,8 млн руб. можно найти кроссовер с передним приводом, 2,0-литровым мотором мощностью 171 л.с. и бесступенчатой коробкой передач.
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Источник: Autonews.ru