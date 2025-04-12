Гарантия 8 лет и бесплатная парковка — покупатели этого кроссовера получат приятные бонусы

Exlantix будет продавать в РФ машины с гарантией 8 лет или 200 000 км пробега

Бренд Exlantix представляет автомобили с беспрецедентной гарантией – 8 лет или 200 000 км пробега.

Что же делает гарантию Exlantix такой уникальной? Во-первых, её длительность – 8 лет – значительно превосходит стандартные гарантийные обязательства большинства производителей.

Exlantix ET

Во-вторых, гарантия охватывает широкий спектр ключевых компонентов автомобиля: ДВС (для гибридных моделей), рулевой механизм, радиаторы, приводные валы, рычаги подвески, подшипники и лакокрасочное покрытие. Для тягового электродвигателя и высоковольтной батареи гарантия составляет 8 лет или 160 000 км.

Но Exlantix – это не просто продолжительная гарантия. Владельцы автомобилей Exlantix смогут воспользоваться картой зарядных станций и услугами дилеров с сертифицированным оборудованием.

Интерьер Exlantix ET

Кроме того, они получат ряд дополнительных привилегий, включая бесплатные парковки на охраняемых паркингах в крупных городах, безлимитный автоконсьерж и восьмилетний пакет помощи на дороге. Круглосуточная поддержка обеспечит клиентам возможность получить сервисное обслуживание в день обращения и профессиональную помощь в любое время.

Запуск инновационного гибридного кроссовера Exlantix ET в апреле знаменует собой начало новой эры для бренда. Более 40 шоурумов Exeed по всей России готовят к приему первых клиентов, желающих оценить преимущества Exlantix.

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Источник: Автоновости дня