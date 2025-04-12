Появилась свежая информация о совершенно новом Sandero 2025

Новый Sandero будет схож по дизайну с Dacia Bigster и получит гибрид MHEV

Компания Dacia готовит к запуску значительное обновление своего популярного хэтчбека Sandero, которое ожидается до конца 2025 года. Модель третьего поколения, появившаяся на рынке почти пять лет назад, готова к модернизации, которая затронет как внешний вид автомобиля, так и его технические характеристики.

Одним из ключевых аспектов обновления станет новый дизайн, который будет соответствовать современным трендам и стилю марки Dacia. Вдохновение для нового облика Sandero черпается из дизайна большого кроссовера Dacia Bigster. Обновленная светодиодная оптика придаст автомобилю более современный и агрессивный вид, а новая радиаторная решетка и переработанные задние фонари с актуальным дизайном значительно изменят облик хэтчбека.

Dacia Sandero

Внутри Sandero также ожидаются значительные изменения. Одним из главных обновлений станет увеличение сенсорного экрана мультимедийной системы. Новая прошивка и улучшенные функции системы обеспечат более интуитивно понятное взаимодействие с пользователем и доступ к современным сервисам.

Кроме того, изменения затронут и дизайн приборной панели, а также рулевого колеса. Ожидается, что новые материалы отделки придадут салону более премиальный вид.

Технические характеристики нового Sandero тоже претерпят изменения. В моторной гамме появятся новые мягко-гибридные версии (MHEV). При этом Dacia не забывает о традиционных вариантах, и в линейке останутся экономичные версии с газобаллонным оборудованием. Все версии Sandero будут переднеприводными.

Не обойдет стороной обновление и кросс-версия Sandero Stepway, которая также получит новый дизайн и улучшенные технические характеристики.

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Источник: Тарантас Ньюс