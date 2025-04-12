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Полный фарш: Volkswagen Touareg получил новую шикарную комплектацию

В Китае стартовали продажи Volkswagen Touareg в исполнении Ruiying Edition

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Volkswagen Touareg Ruiying Edition не просто очередной рестайлинг – это глубокая модернизация, которая поднимает планку престижа и технологичности культового немецкого кроссовера. Заявленная цена в 558 800 юаней (около 76 000 долларов) позиционирует его как премиальный вариант в своем сегменте, и, судя по характеристикам, он оправдывает эту стоимость.

Главное изменение – это обновленная информационно-развлекательная система Innovision Cockpit. 15,05-дюймовый сенсорный экран впечатляет не только своими размерами, но и функционалом. Улучшенное подключение, интуитивное управление и, что особенно важно в современном мире, поддержка беспроводных обновлений (OTA). Салон получил 12-дюймовую цифровую приборную панель и проекционный дисплей.

Volkswagen Touareg Ruiying Edition
Volkswagen Touareg Ruiying Edition
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Внешний вид также претерпел значительные изменения. Новая решетка радиатора и воздухозаборники, щедро украшенные хромированными элементами. Пакет R-Line, доступный в комплектации Ruiying Edition, добавляет спортивной агрессии за счет 19-дюймовых многоспицевых дисков и более выразительных бамперов.

Матричные светодиодные фары с функциями освещения поворотов и Follow me home обеспечивают не только превосходную видимость, но и повышают безопасность движения. А впервые примененные светящиеся логотипы Volkswagen спереди и сзади добавляют нотку неповторимого стиля и узнаваемости.

Volkswagen Touareg Ruiying Edition
Volkswagen Touareg Ruiying Edition

Сердцем Touareg Ruiying Edition является 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 265 л.с. Сочетание этого мощного агрегата с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION обеспечивает динамичное ускорение до 100 км/ч всего за 6,8 секунды.

Интерьер Volkswagen Touareg Ruiying Edition
Интерьер Volkswagen Touareg Ruiying Edition

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 11
12.04.2025 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Touareg (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Touareg  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать
Недостатки:
Содержание и ремонт не дешевы
Комментарий:
В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к
+2