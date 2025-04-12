#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дед, отец, сын: что ценят в автомобиле разные поколения водителей
12 апреля
Дед, отец, сын: что ценят в автомобиле разные поколения водителей
Выбор автомобиля часто отражает возраст, образ...
Спорткар за 7,5 млн рублей... И Focus с прицепом в подарок!
12 апреля
Спорткар за 7,5 млн рублей... И Focus с прицепом в подарок!
В Татарстане на продажу выставили копию...
Автомобили этой марки начали массово глючить: что делать владельцам?
12 апреля
Автомобили этой марки начали массово глючить: что делать владельцам?
General Motors признала проблему сбоев в...

Просторный салон, надежные агрегаты, богатое оснащение — хорошая замена Камри за недорого

Эксперт «За рулем» перечислил плюсы и минусы седана Mazda 6 на вторичке

Рекомендуем
Kia из Китая — будут ли с ним проблемы в России

Toyota Camry является безоговорочным лидером среди седанов D-класса на российском рынке и не только. Ее хвалят за надежность, хорошее оснащение и относительно недорогое обслуживание. Однако культ этой модели задрал ценники до неадекватных значений.

А есть ли аналогичные модели, но с более приемлемыми ценами? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Он проанализировал рынок одноклассников Камри с пробегом до 150 тысяч км. И вариантов оказалось достаточно. Поговорим об одном из них – Mazda 6 третьего поколения.

Mazda 6
Mazda 6

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Прямой конкурент по всем параметрам, включая цену. Даже сроки рестайлингов подстроили под Camry – 2015 и 2017. Сборка – Владивосток.

На вторичке спрос на «шестерку» ниже, а потому цены вполне адекватные для настоящей «японки»: от 1,4 до 3,0 млн рублей. Почти половина машин – с пробегами до 100 тысяч км. Дороже 3 млн просят за «шестерки», проехавшие менее 50 тысяч.

Атмосферные моторы 2.0 (150 л. с.) и 2.5 (192 л. с.) семейства Skyactiv известны также по кроссоверу СX5. Равно как и гидроавтомат FW6A-EL. Все агрегаты благополучные, ресурс порядка 300 тысяч км. По двигателям нужна оговорка: впрыск у них непосредственный. Иногда скверно реагируют на разрешенный бензин АИ95, в идеале кормить их «девяносто восьмым» или «сотым» и избегать непроверенных АЗС.

При втором рестайлинге добавили турбоверсию мотора 2.5 (231 л. с.). Страдает перегревами, ускоренно копит нагар, менее надежен, ресурс ниже. И автомат GW6A-EL работает почти на пределе возможностей по крутящему моменту.

К подвеске, рулевой и тормозной системам серьезных замечаний нет. Краска мягкая и нежная, как у большинства «японцев». Пластиковый привод зеркал однажды заклинит при складывании. Мелкие недостатки компенсируются отличными ездовыми качествами.

Вердикт: чуть дороже в содержании, а в целом не хуже.

Интерьер Mazda 6

С еще несколькими достойными седанами на замену Camry можете ознакомиться в нашем материале.

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Mazda | «За рулем»
Количество просмотров 10
12.04.2025 
Фото:Mazda | «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mazda 6 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mazda 6  2016
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.
Недостатки:
Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)
Комментарий:
Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.
+9