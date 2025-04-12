Просторный салон, надежные агрегаты, богатое оснащение — хорошая замена Камри за недорого

Эксперт «За рулем» перечислил плюсы и минусы седана Mazda 6 на вторичке

Toyota Camry является безоговорочным лидером среди седанов D-класса на российском рынке и не только. Ее хвалят за надежность, хорошее оснащение и относительно недорогое обслуживание. Однако культ этой модели задрал ценники до неадекватных значений.

А есть ли аналогичные модели, но с более приемлемыми ценами? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Он проанализировал рынок одноклассников Камри с пробегом до 150 тысяч км. И вариантов оказалось достаточно. Поговорим об одном из них – Mazda 6 третьего поколения.

Mazda 6

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Прямой конкурент по всем параметрам, включая цену. Даже сроки рестайлингов подстроили под Camry – 2015 и 2017. Сборка – Владивосток.

На вторичке спрос на «шестерку» ниже, а потому цены вполне адекватные для настоящей «японки»: от 1,4 до 3,0 млн рублей. Почти половина машин – с пробегами до 100 тысяч км. Дороже 3 млн просят за «шестерки», проехавшие менее 50 тысяч.

Атмосферные моторы 2.0 (150 л. с.) и 2.5 (192 л. с.) семейства Skyactiv известны также по кроссоверу СX‑5. Равно как и гидроавтомат FW6A-EL. Все агрегаты благополучные, ресурс порядка 300 тысяч км. По двигателям нужна оговорка: впрыск у них непосредственный. Иногда скверно реагируют на разрешенный бензин АИ‑95, в идеале кормить их «девяносто восьмым» или «сотым» и избегать непроверенных АЗС.

При втором рестайлинге добавили турбоверсию мотора 2.5 (231 л. с.). Страдает перегревами, ускоренно копит нагар, менее надежен, ресурс ниже. И автомат GW6A-EL работает почти на пределе возможностей по крутящему моменту.

К подвеске, рулевой и тормозной системам серьезных замечаний нет. Краска мягкая и нежная, как у большинства «японцев». Пластиковый привод зеркал однажды заклинит при складывании. Мелкие недостатки компенсируются отличными ездовыми качествами.

Вердикт: чуть дороже в содержании, а в целом не хуже.

Интерьер Mazda 6

С еще несколькими достойными седанами на замену Camry можете ознакомиться в нашем материале.