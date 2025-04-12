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Вторая жизнь старых фургонов: эта компания превратит дизель в электрокар всего за день

Stellantis запустила программу электрификации дизельных коммерческих автомобилей

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В сотрудничестве с французской компанией Qinomic, Stellantis запустила серийное производство системы электропереоборудования для легких коммерческих автомобилей, подарив вторую жизнь таким популярным моделям, как Fiat Scudo, Opel Vivaro, Peugeot Expert и Citroen Jumpy, выпущенным с 2016 года.

Забудьте о длительных и сложных процедурах переоборудования – Stellantis обещает превратить ваш дизельный фургон в электромобиль всего за один день! Это стало возможным благодаря тщательно разработанной системе, включающей замену более 200 компонентов. Процесс не просто заменяет двигатель – он полностью модернизирует транспортное средство, превращая его в современный, экологически чистый и экономически выгодный электромобиль.

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Специалисты заменяют двигатель внутреннего сгорания на мощный электромотор с мощностью 100 кВт. Вместо топливного бака устанавливается литий-ионная батарея на выбор клиента: на 50 кВтч с запасом хода 230 км или на 75 кВтч с запасом хода 330 км. Этого достаточно для большинства задач, связанных с перевозками в городских условиях и за их пределами. Зарядка до 80% занимает всего 30–45 минут, что существенно сокращает время простоя.

Все снятые детали отправляются в центр SUSTAINera в Турине для повторного использования и переработки, что минимизирует экологический след процесса.

Гарантия на переоборудованный автомобиль составляет 8 лет или 160 000 км пробега – Stellantis уверен в качестве своей работы.

Стоимость переоборудования во Франции составляет от 25 000 до 33 000 евро без НДС (от 2,4 млн до 3,2 млн рублей по текущему курсу). Однако, учитывая государственные субсидии, итоговая цена может значительно снизиться до 10 000–18 000 евро (962 тыс. - 1,7 млн рублей), делая электромобильность более доступной.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Citroen
Количество просмотров 17
12.04.2025 
Фото:Citroen
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