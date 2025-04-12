В Россию вернулся надежный и проходимый японский кроссовер по адекватной цене

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Subaru Forester, легендарный кроссовер, прочно закрепивший за собой неофициальное звание «лесником» в период официальных поставок в Россию, вновь доступен на отечественном рынке.

Сейчас «лесником» можно завладеть, обратившись к многочисленным объявлениям на популярных онлайн-площадках. Предложения весьма разнообразны: от автомобилей с пробегом до новых, привезенных под заказ из-за границы. Цены, как и ожидалось, заметно выше, чем были до ухода бренда с рынка.

Subaru Forester
Subaru Forester
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Наиболее выгодные предложения – это новые автомобили, привезенные под заказ. Например, во Владивостоке за 2 650 000 рублей можно приобрести Subaru Forester STI Sport Black Interior Selection с 1,8-литровым турбомотором (177 л.с.), вариатором и полным приводом.

Аналогичный автомобиль, но уже за 2 890 000 рублей, предлагают в Новосибирске. В то время как во Владивостоке за 3 000 000 рублей можно найти Forester с чуть более богатым оснащением, но также с праворульным рулем.

Интерьер Subaru Forester
Интерьер Subaru Forester

Желающие приобрести леворульный Forester с более комфортной комплектацией, включая полноценную мультимедийную систему, но с менее мощным 2,0-литровым атмосферным двигателем (150 л.с.), столкнутся с более высокими ценами. В Новосибирске такой автомобиль предлагается под заказ за 3 400 000 – 3 700 000 рублей. В Москве же аналогичный Forester, но уже имеющийся в наличии, оценивается в 4 000 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Subaru
Количество просмотров 10
12.04.2025 
Фото:Subaru
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+21