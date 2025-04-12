В Россию вернулся надежный и проходимый японский кроссовер по адекватной цене

Продажи новых Subaru Forester возобновились в России по цене от 2,65 млн рублей

Subaru Forester, легендарный кроссовер, прочно закрепивший за собой неофициальное звание «лесником» в период официальных поставок в Россию, вновь доступен на отечественном рынке.

Сейчас «лесником» можно завладеть, обратившись к многочисленным объявлениям на популярных онлайн-площадках. Предложения весьма разнообразны: от автомобилей с пробегом до новых, привезенных под заказ из-за границы. Цены, как и ожидалось, заметно выше, чем были до ухода бренда с рынка.

Subaru Forester

Наиболее выгодные предложения – это новые автомобили, привезенные под заказ. Например, во Владивостоке за 2 650 000 рублей можно приобрести Subaru Forester STI Sport Black Interior Selection с 1,8-литровым турбомотором (177 л.с.), вариатором и полным приводом.

Аналогичный автомобиль, но уже за 2 890 000 рублей, предлагают в Новосибирске. В то время как во Владивостоке за 3 000 000 рублей можно найти Forester с чуть более богатым оснащением, но также с праворульным рулем.

Интерьер Subaru Forester

Желающие приобрести леворульный Forester с более комфортной комплектацией, включая полноценную мультимедийную систему, но с менее мощным 2,0-литровым атмосферным двигателем (150 л.с.), столкнутся с более высокими ценами. В Новосибирске такой автомобиль предлагается под заказ за 3 400 000 – 3 700 000 рублей. В Москве же аналогичный Forester, но уже имеющийся в наличии, оценивается в 4 000 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня