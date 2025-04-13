В России официально появится новый семейный кроссовер Chery: подробности

Бренд Chery анонсировал начало продаж кроссовера Tiggo 7L в России

Бренд Chery сообщил о скорой премьере в РФ новейшего кроссовера, который станет флагманом линейки Tiggo 7. Основным отличием модели от нынешних версий станет удлиненный до 4553 мм кузов (плюс 40 мм по сравнению со стандартной версией). Ширина и высота остались прежними (1862 и 1696 мм). Клиренс равен 190 мм, а объем багажника варьируется от 475 до 1500 литров.

Chery Tiggo 7L

Под капотом китайского кроссовера 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 275 Нм момента, 7-ступенчатый робот.

Chery Tiggo 7L

У модели есть панель приборов диагональю 12.3 дюймов, экран медиасистемы того же размера, климат-контроль с отдельным блоком управления с физическими кнопками и многое другое.

В России новый Chery Tiggo 7L будет доступен в комплектациях Active, Prime и Ultra. Стоимость авто с учётом всех выгод будет начинаться от 2 580 000 рублей, дата старта продаж и подробности о комплектациях будут раскрыты в ближайшее время.

Интерьер Chery Tiggo 7L

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Источник: Chery