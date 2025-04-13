В России открыт прием заказов на новый хорошо оснащенный корейский кроссовер

Kia Seltos 2025 года можно привезти в РФ под заказ по цене от 2,1 млн рублей

Базовая версия кроссовера Kia Seltos 2025 доступна для заказа по цене от 2,112 млн рублей у курского дилера. В начальной комплектации предлагается 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 115 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором и оснащенный передним приводом.

Даже в базовой версии автомобиль оснащен весьма щедро: здесь и кожаный салон, и панорамная крыша с люком, цифровая приборная панель, современная медиасистема с крупным сенсорным дисплеем, многофункциональное рулевое колесо, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль и камера заднего вида.

Kia Seltos 2025

У других официальных дилеров аналогичный автомобиль с таким же оснащением предлагается по цене от 2,15 до 2,4 млн рублей. Топовая версия Kia Seltos 2025 оснащена 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 198 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом.

В максимальной комплектации предусмотрены электрорегулировки передних сидений с функциями подогрева и вентиляции, подогрев задних сидений, а также система кругового обзора. За эту версию петербургский дилер предлагает привезти автомобиль напрямую из Южной Кореи по цене 3,385 млн рублей «под ключ».

Kia Seltos 2025

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Источник: Авито