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Новая модель КАМАЗа — уже на конвейере!

На автозаводе «КАМАЗ» выпущен первый среднетоннажный грузовик поколения К5

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Автозавод «КАМАЗ» расширяет модельную линейку грузовиков K5. Предприятие отчиталось о выпуске первого среднетоннажного грузовика нового поколения КАМАЗ-53251. Как сообщает пресс-служба, первый антисанкционный среднетоннажник данного поколения, предназначенный для коммунального хозяйства и ритейл-услуг, сейчас проходит обкатку на испытательных стендах.

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Напомним, флагманом К5 является седельный моноприводный тягач КАМАЗ-54901, есть и тяжелые полноприводные машины КАМАЗ-65954, а вот среднетоннажная машина становится серийной прямо сейчас. На предприятии уточняют, что КАМАЗ-53251 на 80% состоит из оригинальных деталей, но первый образец уже собрали в ритме работы конвейера.

КАМАЗ-53251
КАМАЗ-53251

Новинку подготовили на замену предшественнику поколения К4, двухосному КАМАЗ-5325. Эту машину впервые показали на выставке «Комтранс-2017», и она пользовалась спросом ввиду маневренности и функциональности. Но в целом с начала 2020-х на КАМАЗе поговаривают о постепенном сворачивании производства машин поколения К4, отдавая приоритет новым К5 и классическим машинам К3.

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В числе особенностей КАМАЗ-53251 называются комфортная кабина на четырехточечной подвеске – с кондиционером, круиз-контролем, бортовой информационной системой с диагональю 10". Под кабиной – дизель на 307 л.с. в паре с 9-ступенчатой МКП. Грузоподъемность машины составляет 12 тонн, а длинная рама позволяет монтировать оборудование громоздкое оборудование – для рефрижератора, эвакуатора, краново-манипуляторной установки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КАМАЗ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 17
14.04.2025 
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