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Бывший босс АВТОВАЗа высказался о будущем автопрома России

Бу Андерссон: Авторынок России имеет потенциал в 3 млн новых машин ежегодно

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14 апреля на Конвенции Российских автомобильных дилеров (РОАД) по видеосвязи выступил Бу Андерссон, в прежние годы возглавлявший российские заводы АВТОВАЗ и ГАЗ. Его доклад, в основном, был посвящен глобальному авторынку, но и о России было сказано немало. Приводим основные высказывания топ-менеджера, связанные с российской автомобильной промышленностью, отечественным авторынком и его связью с общемировыми тенденциями.

Бу Андерссон был главой АВТОВАЗа в 2014-2016 годах, при нем в производство запустились Веста и XRAY
Бу Андерссон был главой АВТОВАЗа в 2014-2016 годах, при нем в производство запустились Веста и XRAY
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  • Андерссон проработал в РФ восемь лет и очень гордится своей деятельностью на ГАЗе и АВТОВАЗе;
  • В России он был впечатлен потенциалом российских сотрудников, особенно его впечатлила ориентированность автомобильных дилеров на клиентов;
  • В России самые образованные водители;
  • Российский потребитель не должен быть лишен возможности приобретать самые современные машины;
  • Кредитование в покупке автомобилей стало критически важным;
  • Бу Андерссон гордится вхождением России в десятку крупнейших авторынков Европы;
  • События после 2022 года показали, что Россия может самостоятельно создать производство любого типа;
  • Мировой автопром основан на конкуренции и сотрудничестве, на поставках из разных стран – это дает доступ к технологиям и возможностям масштабирования производства;
  • В автоиндустрии Китая работает 25 млн человек, сейчас Китай с 5 млн автомобилей стал крупнейшим экспортером, а экспорт в РФ из Китая достиг 841 тыс. машин;
  • К 2030 году в мире будет продаваться от 90 млн до 105 млн автомобилей (из них 60 млн – машины ДВС), Китай произведет 30 млн, а Россия – лишь 1,5 млн машин, но рынок РФ имеет потенциал на 3 млн авто;
  • Нельзя повторить ситуацию, когда производители зависимы от поставщиков – нужно локализовать производство.

Последний тезис прокомментировал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков: «Последний тезис требует пояснения. Автопроизводитель может быть зависим от поставщиков даже при полной локализации. Это мы проходили еще в СССР. Только если между поставщиками есть конкуренция, возникает реальная возможность выбирать среди них лучшего – и не быть зависимым от одного».

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Бу Андерссон возглавлял ГАЗ с 2009 по 2013 год, АВТОВАЗ – с 2014 по 2016-й. Среди его позитивных управленческих шагов называют запуск на ГАЗе нескольких важных моделей, постановку на производство АВТОВАЗа модели Lada Vesta. Вместе с тем, Андерссона часто критиковали за «развал» производства Volga Siber, организацию сборки Весты не в Тольятти, а в Ижевске, за закрытие ОПП АВТОВАЗа, лишь недавно запущенного вновь. До последнего времени Андерссон возглавлял узбекистанское предприятие UzAuto Motors, успехи которого противопоставлял нынешнему положению АВТОВАЗа.

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Источник: Максим Кадаков, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Андрей Холмов/ТАСС
Количество просмотров 9
14.04.2025 
Фото:Андрей Холмов/ТАСС
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