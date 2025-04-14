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Больше роботов на АВТОВАЗе: о новом цехе Lada Iskra

АВТОВАЗ: участок сварки Lada Iskra готов к началу серийного производства

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На новом сварочном участке Lada Iskra завершены пусконаладочные работы, и цех готов начать выпуск автомобилей. Это современное производство занимает более 40 тысяч квадратных метров и оборудовано 17 автоматическими линиями и 112 роботами, которые выполняют более 4800 точек сварки на кузове. Производительность нового цеха – 30 кузовов в час.

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В цехе работают более 700 человек, которые следят за бесперебойной работой всего оборудования.

Напомним, для модели Iskra предусмотрено три варианта кузова: седан, универсал и универсал Cross. Их конструкции обладают высокой жесткостью на кручение и выполнены с применением прочных и оцинкованных сталей, что обеспечивает отличную защиту от коррозии.

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В целом на АВТОВАЗе уже установлено больше 1300 роботов, они помогают не только на сварке и покраске, но и на прессовых линиях, в сборке двигателей и на главном конвейере.

Источник, фото: АВТОВАЗ

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Алексеева Елена
Количество просмотров 4
14.04.2025 
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