Назван любимый автомобиль китайцев

Хэтчбек Geely Xingyuan стал самым популярным автомобилем в Китае

Электрический хэтчбек Geely Xingyuan стал самым продаваемым автомобилем в КНР по итогам первого квартала 2025 года (продано 89,2 тыс. штук).

Geely Xingyuan представляет собой компактный автомобиль с габаритами 4135×1805×1570 мм при колесной базе 2650 мм. Базовые комплектации Xingyuan приводит в движение электромотор на задней оси мощностью 79 л.с. Старшая версия предлагает форсировку 116 л.с. Запас хода составляет 310-410 км по циклу CLTC. Стоимость варьируется от 68,8 до 97,8 тыс. юаней (0,8-1,1 млн рублей).

Geely Xing Yuan

Далее по популярности в рейтинге следуют Wuling Hongguang Mini EV и Tesla Model Y8 (6,9 тыс. и 81,8 тыс. шт. соответственно). Четвертое место занял Geely Monjaro (79,8 тыс. шт.).

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Источник: «Китайские автомобили»