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Появилась новая спецверсия седанов и универсалов Lada Vesta

Началось производство автомобилей Lada Vesta c ручным управлением

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На АВТОВАЗе начали выпускать версии автомобилей Lada Vesta, оснащенные ручным управлением. Это специальное оборудование дублирует функции педалей газа и тормоза, позволяя людям с ограничениями в движении управлять автомобилем комфортно и безопасно. Такие автомобили базируются на моделях Vesta в кузовах седан и универсал с автоматической бесступенчатой трансмиссией.

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Они комплектуются экономичным 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с., что обеспечит хорошую динамику и эффективность расхода топлива.

Автомобиль с ручным управлением оснащен рычагом, расположенным слева от руля. Этот рычаг механически соединен с педалями: при движении его на себя включается акселератор, а при движении от себя – тормоза. Такая система отвечает российским стандартам для спецтехники и предоставляет водителю удобство и эргономичность.

Особенностью конструкции является то, что размещение рычага позволяет сохранить пространство в салоне и при этом сохраняется возможность управления обычным способом, с помощью педалей. Поставщик системы – тольяттинская компания «Хэнд Контрол», которая с 2018 года партнер АВТОВАЗа по производству автомобилей с особым оборудованием.

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Lada Vesta с ручным управлением доступна в комплектации Comfort, которая включает в себя такие функции, как две подушки безопасности, кондиционер, систему курсовой устойчивости и электропривод наружных зеркал. Модель Vesta SW предлагается в версии Life, с дополнительным оборудованием, включая регулировку сиденья водителя по высоте, трехуровневый подогрев сидений, круиз-контроль, мультимедийную систему Lada EnjoY и мультифункциональный руль.

Недавно одна российская компания запустила в производство светодиодные модули для фар Lada Vesta.

Источник: АВТОВАЗ

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Алексеева Елена
Количество просмотров 6
15.04.2025 
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-70