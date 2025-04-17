Hyundai и Kia могут тайно вернуться в Россию в виде «конструктора»

Эксперт Хайцеэр: Автобренды могут вернуться в РФ через поставки машинокомплектов

Вице-президент Национального автосоюза Ян Хайцеэр полагает, что некоторые ушедшие автобренды могут вернуться в Россию через неофициальные поставки машинокомплектов для сборки. Он отметил, что основное условие возвращения автопроизводителей – снятие санкций.

«Если они и вернутся, то тайно, из машинокомплектов, собранных в Китае. Об этом будем знать только мы, а производитель закроет глаза», – цитирует эксперта.

Что будет происходить с этими машинокомплектами в России дальше, эксперт не уточнил. Для создания из «конструктора» полноценного автомобиля нужны производственные мощности.

На бывшем заводе Hyundai, где до 2022 года производили популярные и доступные корейские Hyundai и Kia, теперь собирают их же, но под маркой Solaris. И нынешний владелец бренда – компания «АГР», вряд ли согласится уступить место. А официально воспользоваться опционом обратного выкупа при «возвращении», о котором говорит Хайцеэр, нельзя.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России хотят вернуть скидку в 50% за оперативную оплату штрафов.

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Источник: News.ru