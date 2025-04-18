Полный привод на базе Nissan — скоро в РФ!

Марка Oting анонсировала для России два полноразмерных пикапа и внедорожник

Если из России в ближайшее время и уйдут какие-то китайские бренды, то точно не Oting.

Этот бренд, принадлежащий, как и Dongfeng, концерну Sinomach Auto, собирается вывести на российский авторынок два полноразмерных пикапа, а пикапы – едва ли не единственный класс машин, который продается отлично, несмотря на кризис.

Новые модели Oting появятся в России в 2025-2026 годах.

Как сообщила российская пресс-служба Oting, сейчас обе модели проходят сертификацию и готовятся к презентации – их покажут в IV квартале 2025 года.

Oting Rich 7

«Мы понимаем, что для многих россиян важно иметь автомобиль, который как справится с бездорожьем и перевозкой грузов, так и будет комфортным в повседневной эксплуатации. Концерн Sinomach Auto стремится предложить лучшие рамные внедорожники, учитывая запросы покупателей и меняющиеся условия рынка», – отметил Цзи Цзыюань, глава российского филиала Sinomach Auto.

Oting Rich 7

Вся техника Oting имеет отчетливые японские корни, а именно – корни Nissan. Так, Oting Rich 7 (у нас известен как Dongfeng Rich 7) построен на базе Nissan Navara – и в новом исполнении эта ДНК останется прежней, а внешность и комплектации будут освежены. Известно, что на выбор будут предложены бензиновый и дизельный моторы, обещается богатое оснащение и практичный салон.

Oting Z9

Oting Z9 (он же Dongfeng Z9) – это еще один полноразмерный пикап, длина кузова составляет 5,2 метра, а дорожный просвет – нешуточные 270 мм. Модель позиционируется как высокотехнологичный пикап с цифровой приборной панелью и современными системами помощи водителю.

Oting Z9

Обе модели были заявлены в ходе представления стратегии развития бренда на российском авторынке. В рамках той же стратегии марка планирует запуск в России крупного внедорожника. Это машина на платформе Nissan Patrol нового поколения, в настоящий момент выпускающегося в городе Канагава, Япония. Сборку китайского варианта наладят на заводе Zhengzhou Nissan уже в этом году. А в России эта модель появится в 2026-м.

Сейчас у Oting в России 35 дилеров, недавно открылись новые центры в Ярославле, Симферополе и Владивостоке.

Нынешняя модельная линейка состоит из внедорожника Palatin, созданного на платформе Nissan Terra, и пикапа Palasso на базе все того же Nissan Navara, что и анонсированный Rich 7. Но внутренняя конкуренция им едва ли грозит: у обновленного Rich 7 будет традиционный для пикапа кузов, тогда как Palasso – это оригинальный пикап-хардтоп с закрытой задней частью кузова.

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Источник: Oting Cars Россия, Максим Кадаков