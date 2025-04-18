Не ржавая, не крашеная: продают «семерку» почти без пробега
В Удмуртии выставлен на продажу хорошо сохранившийся экземпляр ВАЗ-2107 1992 года выпуска.
Автомобиль проехал всего 12 749 километров – по нынешним временам это уже раритет с единственным владельцем по ПТС. Продавец подчеркивает, что машина всю жизнь хранилась в гараже и никогда не использовалась зимой, благодаря чему кузов целый – без ржавчины и гнили.
Под капотом «семерки» 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 72 л.с., который работает вместе с механической коробкой передач и задним приводом.
Комплектация – базовая, но сохранность и оригинальность машины продавец гарантирует.
Автомобиль окрашен в редкий голубой (экспортный) цвет, на внутреннем рынке таких машин почти не было.
Салон отделан тканью, в автомобиле установлены галогенные фары, а в комплекте идут зимние шины на 13-дюймовых дисках.
По заверению владельца, в ДТП автомобиль не попадал, эксплуатировался аккуратно, да и просит он за него недорого – 249 000 рублей.
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Источник: Avito Авто