Такого вы еще не видели — показан самый ранний двигатель ВАЗ!

Клуб Lada History показал один из первых двигателей ВАЗ-2101 производства Fiat

На прошедшей с 11 по 13 апреля в Санкт-Петербурге выставке «Олдтаймер Галерея» клуб Lada History показал несколько любопытных экспонатов, подготовленных к дню выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101 – напомним, в этом году «единичке» исполняется 55 лет.

«За рулем» подготовил для читателей несколько снимков и рассказ об экспозиции, часть которой оказалась поистине уникальной.

На счету реставраторов Lada History немало по-настоящему значимых работ: стоит только вспомнить восстановленные ранние экземпляры «восьмого» семейства ВАЗа, редкую экспортную ВАЗ-2106, Ниву первых годов выпуска, реплику первого раллийного ВАЗ-2101... Но в этот раз ребята показали нечто весьма неожиданное.

В этом году на «Олдтаймер Галерею» они привезли ходовой (!) макет ВАЗ-2101, изготовленный из автомобиля 1970 года выпуска.

Вот как описывают проект авторы: «Кузов облегчен до предела, оставлены только силовые элементы; агрегатная составляющая воспроизведена в 100%-ном соответствии с оригиналом; восстановлено все, что можно, на макете нет ничего новодельного, кроме разве что нескольких патрубков да технических жидкостей».

Цель проекта – наглядная демонстрация сугубо технической составляющей раннего автомобиля ВАЗ-2101 в максимально открытом виде. Эту работу клуб посвятил одному из основателей – Дмитрию Лелекову, безвременно ушедшему в прошлом году. Дело его рук – реставрация уникального двигателя, установленного на этом макете: экземпляра с номером 0000010.

Только вдумайтесь: блок цилиндров этого мотора отлит в Италии в 1969-м – до апрельской сборки первых Жигулей оставалось еще полгода! Как сообщает официальное сообщество клуба, это самый ранний вазовский мотор, сохранившийся до наших дней...

Помимо этого уникального макета, в экспозиции Lada History красовались еще несколько аутентичных экземпляров ВАЗ-2101 первого года выпуска. И не скажешь, что в этом году машинам исполняется 55 лет!

Редакция «За рулем» поздравляет всех причастных к выпуску первого вазовского автомобиля с праздником! А для тех, кто не успел побывать на выставке, публикуем фотогалерею снимков со стенда Lada History.

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Источник: Lada History