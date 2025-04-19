Новый надежный американский седан теперь можно купить в России дешевле Лады и «китайцев»

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В России стартовали продажи седанов Chevrolet Cobalt по цене от 1,6 млн рублей

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На отечественном рынке вновь представлены автомобили Chevrolet Cobalt, стартовая цена которых составляет 1 599 000 рублей. На первый взгляд, это выглядит привлекательнее, чем стоимость LADA Vesta в комплектации средней ценовой категории (от 1 626 000 рублей) и начальной версии Changan Alsvin (от 1 750 000 рублей).

Самое выгодное предложение исходит от официального дилера брендов Oting и Rox, расположенного в Оренбурге. За 1 599 000 рублей он предлагает седан в комплектации LT с механической коробкой передач, включающей, помимо стандартного тканевого салона, кондиционер, штатную аудиосистему с небольшим монохромным экраном, два электрических стеклоподъемника, пару передних подушек безопасности, электропривод зеркал, обогрев заднего стекла и центральный замок.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt
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Автомобили с автоматической трансмиссией предлагаются по более высокой цене – от 1 635 000 рублей. Именно во столько обойдется новый Cobalt с учетом утилизационного сбора у частного продавца в Новосибирске.

Он импортировал автомобиль в комплектации Optimum A, которая включает кондиционер, простую магнитолу с монохромным дисплеем, электростеклоподъемники для передних дверей, обогрев зеркал и заднего стекла, а также противотуманные фары.

В Саратове аналогичный автомобиль можно приобрести за 1 754 000 рублей, в Альметьевске Cobalt с механической коробкой передач оценен в 1 767 000 рублей, а в Воронеже и Липецке седан с автоматической коробкой передач обойдется минимум в 1 780 000 и 1 840 000 рублей соответственно.

Интерьер Chevrolet Cobalt
Интерьер Chevrolet Cobalt

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Крепкие масла для трансмиссии

Все предлагаемые модели Cobalt оснащены одинаковым двигателем – 1,5-литровым бензиновым атмосферным агрегатом мощностью 106 лошадиных сил. Согласно паспортным данным, средний расход топлива в смешанном цикле составляет 6,7 литра на 100 км.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 9
19.04.2025 
Фото:Chevrolet
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
+17