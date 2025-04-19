Новый надежный американский седан теперь можно купить в России дешевле Лады и «китайцев»

В России стартовали продажи седанов Chevrolet Cobalt по цене от 1,6 млн рублей

На отечественном рынке вновь представлены автомобили Chevrolet Cobalt, стартовая цена которых составляет 1 599 000 рублей. На первый взгляд, это выглядит привлекательнее, чем стоимость LADA Vesta в комплектации средней ценовой категории (от 1 626 000 рублей) и начальной версии Changan Alsvin (от 1 750 000 рублей).

Самое выгодное предложение исходит от официального дилера брендов Oting и Rox, расположенного в Оренбурге. За 1 599 000 рублей он предлагает седан в комплектации LT с механической коробкой передач, включающей, помимо стандартного тканевого салона, кондиционер, штатную аудиосистему с небольшим монохромным экраном, два электрических стеклоподъемника, пару передних подушек безопасности, электропривод зеркал, обогрев заднего стекла и центральный замок.

Chevrolet Cobalt

Автомобили с автоматической трансмиссией предлагаются по более высокой цене – от 1 635 000 рублей. Именно во столько обойдется новый Cobalt с учетом утилизационного сбора у частного продавца в Новосибирске.

Он импортировал автомобиль в комплектации Optimum A, которая включает кондиционер, простую магнитолу с монохромным дисплеем, электростеклоподъемники для передних дверей, обогрев зеркал и заднего стекла, а также противотуманные фары.

В Саратове аналогичный автомобиль можно приобрести за 1 754 000 рублей, в Альметьевске Cobalt с механической коробкой передач оценен в 1 767 000 рублей, а в Воронеже и Липецке седан с автоматической коробкой передач обойдется минимум в 1 780 000 и 1 840 000 рублей соответственно.

Интерьер Chevrolet Cobalt

Все предлагаемые модели Cobalt оснащены одинаковым двигателем – 1,5-литровым бензиновым атмосферным агрегатом мощностью 106 лошадиных сил. Согласно паспортным данным, средний расход топлива в смешанном цикле составляет 6,7 литра на 100 км.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня