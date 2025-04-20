Toyota запускает гибридный Land Cruiser 300: что ждать от новинки?

Гибридный Toyota Land Cruiser 300: мощность свыше 440 л.с., экономия 10%

Обновленная версия Toyota Land Cruiser 300 с гибридной силовой установкой была раскрыта до официального запуска.

В социальных сетях появились фотографии нового внедорожника, оснащенного самозарядной системой HEV. Модель будет иметь 3,4-литровый бензиновый V6, электродвигатель и 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию, которая также используется в Toyota Sequoia и Tundra. Хотя точные данные о мощности пока не раскрыты, ожидается, что она превысит 440 л.с. с крутящим моментом в 790 Н·м.

Toyota Land Cruiser 300 с гибридной силовой установкой

По предварительной информации, гибридный Land Cruiser 300 будет дебютировать на рынках стран Персидского залива, куда уже начались поставки с японского завода.

Внешний вид новинки отличается минимальными изменениями по сравнению с обычным Land Cruiser 300. Ожидается, что гибрид будет на 10% более экономичным, чем бензиновая версия. Мировая премьера планируется в ближайшие недели, и бензиновые и дизельные двигатели останутся в линейке внедорожника.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: IXBT