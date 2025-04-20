Toyota запускает гибридный Land Cruiser 300: что ждать от новинки?

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Обновленная версия Toyota Land Cruiser 300 с гибридной силовой установкой была раскрыта до официального запуска.

В социальных сетях появились фотографии нового внедорожника, оснащенного самозарядной системой HEV. Модель будет иметь 3,4-литровый бензиновый V6, электродвигатель и 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию, которая также используется в Toyota Sequoia и Tundra. Хотя точные данные о мощности пока не раскрыты, ожидается, что она превысит 440 л.с. с крутящим моментом в 790 Н·м.

Toyota Land Cruiser 300 с гибридной силовой установкой
Toyota Land Cruiser 300 с гибридной силовой установкой
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По предварительной информации, гибридный Land Cruiser 300 будет дебютировать на рынках стран Персидского залива, куда уже начались поставки с японского завода.

Внешний вид новинки отличается минимальными изменениями по сравнению с обычным Land Cruiser 300. Ожидается, что гибрид будет на 10% более экономичным, чем бензиновая версия. Мировая премьера планируется в ближайшие недели, и бензиновые и дизельные двигатели останутся в линейке внедорожника.

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Toyota | Kurdistan Automotive Blog
Количество просмотров 2
20.04.2025 
Фото:Toyota | Kurdistan Automotive Blog
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-33