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Внешний вид и мощность: чем удивит новый Kia K4

На автосалоне в Нью-Йорке показали обновление Kia K4 с 190 л.с. и новым дизайном

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На автосалоне в Нью-Йорке была представлена обновленная версия хэтчбека Kia K4, которая пришла на смену модели Ceed. Новинка получила значительные изменения как в дизайне, так и в оснащении.

Внешний вид автомобиля стал более выразительным благодаря вертикальным светодиодным фарам, компактной решетке радиатора и длинному силуэту, что придает хэтчбеку спортивный облик. Компания утверждает, что такие изменения положительно сказались не только на эстетике, но и на аэродинамических характеристиках.

Kia K4
Kia K4
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Внутри автомобиля установлены три цифровых дисплея: два 12,3-дюймовых (приборная панель и мультимедийная система) и один 5-дюймовый для управления климатом.

Базовая комплектация хэтчбека включает камеру кругового обзора, современные электронные ассистенты, аудиосистему от Harman Kardon и голосового помощника с функцией искусственного интеллекта.

Американская версия Kia K4 будет доступна с двумя бензиновыми моторами: 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 147 л.с. в паре с вариатором и 1,6-литровым турбомотором на 190 л.с. с классической 8-ступенчатой автоматической трансмиссией для любителей динамичной езды.

Интерьер Kia K4
Интерьер Kia K4

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Крепкие масла для трансмиссии

Ожидается, что Kia K4 появится на рынке США в конце 2025 года, а его дебют в Европе состоится не раньше следующего года. Подробности о ценах и комплектациях будут обнародованы ближе к началу продаж.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 9
20.04.2025 
Фото:Kia
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