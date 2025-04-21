АВТОВАЗ рассказал о судьбе Lada Granta после запуска Iskra

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АВТОВАЗ пока не планирует прекращать выпуск самой продаваемой модели Lada Granta после выхода на рынок ее замены, новинки компании Lada Iskra, рассказал глава концерна Максим Соколов.

Он пояснил, что пока будет достаточный спрос на Lada Granta, эту модель будут производить. Соколов сообщил, что Granta сейчас очень востребована на экспортных рынках, где компания начинает восстанавливать и даже наращивать продажи.

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Lada Granta особенно востребована в Белоруссии, также компания хочет восстановить объемы продаж, которые были до 2022 года, в Узбекистане и Казахстане, отметил Соколов. Он прибавил, что Granta – «самый массовый народный автомобиль» в России и в большинстве стран СНГ.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РБК

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 11
21.04.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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