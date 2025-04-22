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Кресло с нулевой гравитацией, запас хода 1180 км... А цены?

Марка Exeed назвала российские цены на гибридный кроссовер Exlantix ET

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Принадлежащая Chery марка Exeed объявила цены на гибридный кроссовер Exlantix ET. В зависимости от комплектации автомобиль обойдется в сумму от 6,6 до 7,0 млн рублей.

Правда, сами комплектации пока не раскрываются, есть только общий список оснащения. Пресс-служба особо подчеркивает сроки гарантии на машину: 8 лет или 200 000 км на основные узлы и ЛКП, 8 лет или 160 000 км на электромоторы и тяговую батарею.

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Exlantix ET, некоторые пункты оснащения:

  • диски 20"
  • электропривод всех дверей с голосовым управлением
  • три режима приветственной анимации
  • режим приветствия пневмоподвески
  • кнопка комфортной погрузки
  • интеллектуальное управление дальним светом
  • «плавающие» поворотники фар
  • трехзонный климат-контроль
  • ионизация, три вида ароматизации
  • контроль качества воздуха
  • отделка сидений материалом Nappa
  • подогрев и вентиляция с массажем всех четырех сидений
  • переднее пассажирское кресло с эффектом нулевой гравитации
  • задние сиденья с электрорегулировкой в четырех направлениях
  • системы ADAS
  • телематика
  • 4 камеры
  • видеорегистратор
  • дверные ручки с сенсором бесключевого доступа
  • безрамочные двери
  • панорамная крыша
  • полный зимний пакет
  • дополнительный уплотнитель дверей
  • антикор шасси и подвески

Напомним, Eхlantix ET оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора с отдачей 145 кВт на передней оси и 195 кВт на задней. Запас хода – 1180 км, разгон до 100 км/ч – 4,8 секунды, расход топлива – 6,4 л на 100 км пути.

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Эти машины будут официально представлены в шоу-румах Exeed, причем дилерская сеть марки при запуске суббренда Exlantix станет самой большой дилерской сетью по обслуживанию гибридных и электрических автомобилей. Сообщается также, что владельцам Exlantix гарантируются: бесплатные парковки на охраняемых паркингах в крупных городах, услуги безлимитного автоконсьержа, восьмилетий пакет помощи на дороге, техподдержка 24/7, прием на сервис в день обращения.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 34
22.04.2025 
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