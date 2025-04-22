Кресло с нулевой гравитацией, запас хода 1180 км... А цены?

Марка Exeed назвала российские цены на гибридный кроссовер Exlantix ET

Принадлежащая Chery марка Exeed объявила цены на гибридный кроссовер Exlantix ET. В зависимости от комплектации автомобиль обойдется в сумму от 6,6 до 7,0 млн рублей.

Правда, сами комплектации пока не раскрываются, есть только общий список оснащения. Пресс-служба особо подчеркивает сроки гарантии на машину: 8 лет или 200 000 км на основные узлы и ЛКП, 8 лет или 160 000 км на электромоторы и тяговую батарею.

Exlantix ET, некоторые пункты оснащения:

диски 20"

электропривод всех дверей с голосовым управлением

три режима приветственной анимации

режим приветствия пневмоподвески

кнопка комфортной погрузки

интеллектуальное управление дальним светом

«плавающие» поворотники фар

трехзонный климат-контроль

ионизация, три вида ароматизации

контроль качества воздуха

отделка сидений материалом Nappa

подогрев и вентиляция с массажем всех четырех сидений

переднее пассажирское кресло с эффектом нулевой гравитации

задние сиденья с электрорегулировкой в четырех направлениях

системы ADAS

телематика

4 камеры

видеорегистратор

дверные ручки с сенсором бесключевого доступа

безрамочные двери

панорамная крыша

полный зимний пакет

дополнительный уплотнитель дверей

антикор шасси и подвески

Напомним, Eхlantix ET оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора с отдачей 145 кВт на передней оси и 195 кВт на задней. Запас хода – 1180 км, разгон до 100 км/ч – 4,8 секунды, расход топлива – 6,4 л на 100 км пути.

Эти машины будут официально представлены в шоу-румах Exeed, причем дилерская сеть марки при запуске суббренда Exlantix станет самой большой дилерской сетью по обслуживанию гибридных и электрических автомобилей. Сообщается также, что владельцам Exlantix гарантируются: бесплатные парковки на охраняемых паркингах в крупных городах, услуги безлимитного автоконсьержа, восьмилетий пакет помощи на дороге, техподдержка 24/7, прием на сервис в день обращения.