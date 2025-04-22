Кресло с нулевой гравитацией, запас хода 1180 км... А цены?
Принадлежащая Chery марка Exeed объявила цены на гибридный кроссовер Exlantix ET. В зависимости от комплектации автомобиль обойдется в сумму от 6,6 до 7,0 млн рублей.
Правда, сами комплектации пока не раскрываются, есть только общий список оснащения. Пресс-служба особо подчеркивает сроки гарантии на машину: 8 лет или 200 000 км на основные узлы и ЛКП, 8 лет или 160 000 км на электромоторы и тяговую батарею.
Exlantix ET, некоторые пункты оснащения:
- диски 20"
- электропривод всех дверей с голосовым управлением
- три режима приветственной анимации
- режим приветствия пневмоподвески
- кнопка комфортной погрузки
- интеллектуальное управление дальним светом
- «плавающие» поворотники фар
- трехзонный климат-контроль
- ионизация, три вида ароматизации
- контроль качества воздуха
- отделка сидений материалом Nappa
- подогрев и вентиляция с массажем всех четырех сидений
- переднее пассажирское кресло с эффектом нулевой гравитации
- задние сиденья с электрорегулировкой в четырех направлениях
- системы ADAS
- телематика
- 4 камеры
- видеорегистратор
- дверные ручки с сенсором бесключевого доступа
- безрамочные двери
- панорамная крыша
- полный зимний пакет
- дополнительный уплотнитель дверей
- антикор шасси и подвески
Напомним, Eхlantix ET оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора с отдачей 145 кВт на передней оси и 195 кВт на задней. Запас хода – 1180 км, разгон до 100 км/ч – 4,8 секунды, расход топлива – 6,4 л на 100 км пути.
Эти машины будут официально представлены в шоу-румах Exeed, причем дилерская сеть марки при запуске суббренда Exlantix станет самой большой дилерской сетью по обслуживанию гибридных и электрических автомобилей. Сообщается также, что владельцам Exlantix гарантируются: бесплатные парковки на охраняемых паркингах в крупных городах, услуги безлимитного автоконсьержа, восьмилетий пакет помощи на дороге, техподдержка 24/7, прием на сервис в день обращения.
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