Российский внедорожник оснастили перфоратором и гидрокостюмом

УАЗ представил аварийно-спасательный автомобиль на базе внедорожника Профи

УАЗ в партнерстве с компанией «Рускомтранс» расширил линейку машин специального назначения новым аварийно-спасательным автомобилем (АСА) на базе полноприводного УАЗ Профи для подразделений МЧС. Машина разработана для доставки команд спасателей и обеспечения их оперативного реагирования на местах при возникновении чрезвычайных ситуаций.

УАЗ Профи АСА, комплектация:

гидравлическая насосная станция

электроперфоратор

бензорез

бензопила

электродрель

переносная бензиновая или дизельная электростанция на 4,5 кВт

аккумуляторная угловая шлифмашина

доска для спасения из полыньи

гидрокостюм для работы на воде в холодное время года

альпинистское снаряжение

инструменты шанцевый, слесарный, для резки электропроводов

санитарные сумки с укладкой для оказания первой помощи

Все необходимое вмещает грузовой отсек. Изготовленный из стеклопластика каркасный фургон оснащен двумя задними дверьми – подъемной верхней на газовых упорах и распашной нижней. Внутренняя часть кузова оборудована стеллажами для фиксации инвентаря и облицована практичным и прочным рифленым алюминием. В верхней части – крепления для трехколенной лестницы длиной 1950 мм.

Отделенная перегородкой пассажирская кабина рассчитана на пятерых человек, включая водителя. Кстати, область применения этой вместительной полноприводной машины может быть куда шире, чем кажется на первый взгляд: после ряда изменений фургон способен выполнять функции автомобиля передвижного пункта транспортного и весового контроля, патрульно-постовой или кинологической служб. Ну а первая партия машин в исполнении для МЧС уже передана клиентам.