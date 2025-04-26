Российский внедорожник оснастили перфоратором и гидрокостюмом

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УАЗ представил аварийно-спасательный автомобиль на базе внедорожника Профи

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УАЗ в партнерстве с компанией «Рускомтранс» расширил линейку машин специального назначения новым аварийно-спасательным автомобилем (АСА) на базе полноприводного УАЗ Профи для подразделений МЧС. Машина разработана для доставки команд спасателей и обеспечения их оперативного реагирования на местах при возникновении чрезвычайных ситуаций.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

УАЗ Профи АСА, комплектация:

  • гидравлическая насосная станция
  • электроперфоратор
  • бензорез
  • бензопила
  • электродрель
  • переносная бензиновая или дизельная электростанция на 4,5 кВт
  • аккумуляторная угловая шлифмашина
  • доска для спасения из полыньи
  • гидрокостюм для работы на воде в холодное время года
  • альпинистское снаряжение
  • инструменты шанцевый, слесарный, для резки электропроводов
  • санитарные сумки с укладкой для оказания первой помощи

Все необходимое вмещает грузовой отсек. Изготовленный из стеклопластика каркасный фургон оснащен двумя задними дверьми – подъемной верхней на газовых упорах и распашной нижней. Внутренняя часть кузова оборудована стеллажами для фиксации инвентаря и облицована практичным и прочным рифленым алюминием. В верхней части – крепления для трехколенной лестницы длиной 1950 мм.

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Отделенная перегородкой пассажирская кабина рассчитана на пятерых человек, включая водителя. Кстати, область применения этой вместительной полноприводной машины может быть куда шире, чем кажется на первый взгляд: после ряда изменений фургон способен выполнять функции автомобиля передвижного пункта транспортного и весового контроля, патрульно-постовой или кинологической служб. Ну а первая партия машин в исполнении для МЧС уже передана клиентам.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
26.04.2025 
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Отзывы о УАЗ Профи (636)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Профи  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Комментарий:
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.
+3