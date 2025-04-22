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На АВТОВАЗе назвали сроки запуска производства машин марки SKM
22 апреля
На АВТОВАЗе назвали сроки запуска производства машин марки SKM
Глава АВТОВАЗа Соколов: Выпуск моделей SKM...
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На АВТОВАЗе назвали сроки запуска производства машин марки SKM

Глава АВТОВАЗа Соколов: Выпуск моделей SKM является задачей следующего года

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Весной 2025 года АВТОВАЗ презентовал новый бренд SKM, под которым планируется выпуск коммерческих моделей. Президент компании Максим Соколов сообщил, что выпуск моделей SKM является «задачей следующего года».

Предполагается, что выпуск коммерческих автомобилей будет осуществляться в Тольятти, на восстановленных мощностях бывшего опытно-промышленного производства. Здесь будет также проводиться окраска кузовов.

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В начале марта текущего года АВТОВАЗ сообщил о появлении на российском рынке новой марки SKM. Под ней будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.

Эти автомобили расширят коммерческую линейку компании и займут нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями.

Ранее «За рулем» сообщал, почему россияне продолжают откладывать покупку новых машин.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
22.04.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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