Льготный автокредит для семей с детьми: хорошая идея, но есть проблема

Эксперт Хайцеэр: В РФ нет хороших семейных машин для льготных автокредитов

В России хотят расширить льготное автокредитование, предоставив семьям с детьми возможность покупки машины. Одну из основных сложностей в реализации этой идеи назвал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его мнению, успеха от реализации идеи не будет. Причина в том, что сегодня российская промышленность не готова к производству минивэнов для семей.

К семейному авто с некоторыми оговорками можно отнести фургон Соболь, считает эксперт. А в целом среди новых моделей (Lada Iskra, Aura) нет таких, в которые бы поместилась многодетная семья, отмечает Хайцеэр.

Минивэны на российский рынок могли бы поставлять китайцы, но таких предложений пока не было. Предлагаются лишь кроссоверы с сиденьями в три ряда, но распространить на них льготное кредитование будет сложно, поскольку это иномарки. Сама идея льготного кредитования важна как для отрасли, так и для россиян, считает эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

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Источник: 360.ru

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Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

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Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

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