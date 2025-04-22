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Льготный автокредит для семей с детьми: хорошая идея, но есть проблема

Эксперт Хайцеэр: В РФ нет хороших семейных машин для льготных автокредитов

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В России хотят расширить льготное автокредитование, предоставив семьям с детьми возможность покупки машины. Одну из основных сложностей в реализации этой идеи назвал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его мнению, успеха от реализации идеи не будет. Причина в том, что сегодня российская промышленность не готова к производству минивэнов для семей.

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К семейному авто с некоторыми оговорками можно отнести фургон Соболь, считает эксперт. А в целом среди новых моделей (Lada Iskra, Aura) нет таких, в которые бы поместилась многодетная семья, отмечает Хайцеэр.

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Минивэны на российский рынок могли бы поставлять китайцы, но таких предложений пока не было. Предлагаются лишь кроссоверы с сиденьями в три ряда, но распространить на них льготное кредитование будет сложно, поскольку это иномарки. Сама идея льготного кредитования важна как для отрасли, так и для россиян, считает эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

Источник: 360.ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 6
22.04.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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