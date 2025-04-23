Шестиместный салон и запас хода более 1000 км — представлен конкурент Li Auto L9

В Шанхае компания Changan представила флагманский гибридный кроссовер Deepal S09

На открывшемся Шанхайском автосалоне Changan представил новый гибридный флагманский кроссовер Deepal S09. На китайском рынке машины этого электрического и гибридного суббренда Changan с 2022 года известны как DeepBlue. Новый флагман позиционируется как прямой конкурент Li Auto L9 и Aito M9 и, по предварительным данным, рассматривается к выводу на рынок РФ (как и младший S07), но решение еще не принято.

Пока же открыт предзаказ на эти автомобили в Китае, продажи стартую в мае. Цены в Поднебесной – 240-310 тысяч юаней в зависимости от версии, то есть примерно 2,7-3,4 млн рублей. Если машина доедет до России, то цены будут примерно в 1,5-2 раза выше.

Deepal S09 построен на модульной платформе SDA 2.0, которая станет основой и для будущих моделей Avatr. Это шестиместная машина (посадочная схема – 2+2+2) длиной 5205 мм с колесной базой 3105 мм

В базовой версии кроссовер располагает электромотором на задней оси мощностью 231 кВт (314 л.с), а в полноприводном варианте у Deepal S09 по электродвигателю на каждой оси с отдачей 362 кВт (492 л.с.). Под капотом – 1.5 турбо на 150 л.с., выполняющий роль бензогенератора.

Для зарядки (медленной и быстрой) и заправки есть соответствующие лючки по обоим бортам кузова. В гибридном режиме Deepal S09 проходит более 1000 км, в чисто электрическом – 210 км в полноприводном варианте и 220 км – в заднеприводном.

Все версии оснащаются пневмоподвеской, меняющий клиренс в пределах 70 мм. По электронике же – полный спектр новейшего китайского премиума: расширенный пакет ассистентов вождения, автоматическая парковка с режимами на все случаи жизни, проекция на лобовое стекло (фактически – AR-HUD-дисплей диагональю 43"), сдвоенные 15,6" экраны в передней части и 21,4" – для развлечения задних пассажиров, люксовая стереосистема с объемным «концертным» звучанием... Ждем российских цен?

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Источник: Autohome, Китайские автомобили