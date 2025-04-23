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Стильный и умный «Светлячок»: новый городской хэтчбек от Nio

На Шанхайском автосалоне бренд Nio представил компактный сити-кар Firefly

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На Шанхайском автосалоне китайский автопроизводитель Nio представил компактный городской электромобиль Firefly (название переводится как «Светлячок»). Модель позиционируют в качестве будущего бестселлера бренда, в том числе и на зарубежных рынках. На момент открытия выставки Firefly уже вышел на рынок КНР.

Ситикар отличает уникальный дизайн с тройными круглыми фарами и фонарями в том же стиле. Размеры новинки 4003×1781×1557 мм при колесной базе 2615 мм.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Nio Firefly представляет собой заднеприводный хэтчбек с электромотором мощностью 143 л.с. Электромотор работает от тяговой батареи емкостью 42,1 кВт·ч. Полного заряда хватает на 420 км по циклу CLTC.

«Светлячок» получил интеллектуальную систему помощи водителю с 15 функциями активной безопасности, 11 функциями ассистента вождения и 7 функциями парковки. Система обеспечивает автономное перестроение, обгон и парковку в условиях города.

Стоимость новинки в зависимости от комплектации составляет от 119,8/125,8 тыс. юаней (около 1,33/1,39 млн руб.).

Nio Firefly
Nio Firefly
Nio Firefly

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
23.04.2025 
Фото:
«За рулем»
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