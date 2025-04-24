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Столкнулись BMW и пассажирский ПАЗ: подробности страшной аварии
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Столкнулись BMW и пассажирский ПАЗ: подробности страшной аварии
В Карелии в ДТП с автобусом и легковушкой...

Столкнулись BMW и пассажирский ПАЗ: подробности страшной аварии

В Карелии в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали девять человек

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Девять человек пострадали в результате аварии, случившейся на улице Муезерской в Петрозаводске. По предварительной информации, на дороге столкнулись автомобиль марки BMW и пассажирский автобус ПАЗ.

Что именно послужило причиной ДТП, пока выяснить не удалось.

Изначально сообщалось о шести пострадавших (двух водителях и четырех пассажирах). Но министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков сообщил, что их число выросло до девяти человек.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Уточняется, что самые серьезные травмы получил один из водителей.

На месте аварии работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска, профиль во «ВКонтакте» министра здравоохранения Республики Карелия Михаила Охлопкова

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
24.04.2025 
Фото:МВД Медиа
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