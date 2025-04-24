Столкнулись BMW и пассажирский ПАЗ: подробности страшной аварии

В Карелии в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали девять человек

Девять человек пострадали в результате аварии, случившейся на улице Муезерской в Петрозаводске. По предварительной информации, на дороге столкнулись автомобиль марки BMW и пассажирский автобус ПАЗ.

Что именно послужило причиной ДТП, пока выяснить не удалось.

Изначально сообщалось о шести пострадавших (двух водителях и четырех пассажирах). Но министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков сообщил, что их число выросло до девяти человек.

Уточняется, что самые серьезные травмы получил один из водителей.

На месте аварии работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.

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Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска, профиль во «ВКонтакте» министра здравоохранения Республики Карелия Михаила Охлопкова