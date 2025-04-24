Прошла презентация нового кроссовера Mazda, построенного на базе Changan

На автосалоне в Шанхае состоялась премьера кроссовера Mazda EZ-60

На автосалоне в Шанхае прошла премьера кроссовера Mazda EZ-60. Его габариты 4850х1935х1620 мм при колесной базе 2902 мм. Mazda EZ-60 создан на основе архитектуры EPA1 от Changan.

Модель будет доступна как в полностью электрической версии, так и в модификации с гибридной силовой установкой. Дальность пути на одном заряде составляет свыше 1300 километров.

Черная панорамная крыша и двухцветная отделка кузова придают кроссоверу современный и яркий вид.

Mazda EZ60

Силовая установка гибридной версии состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя, использующегося в качестве генератора, и электромотора мощностью 258 л. с.

Mazda выведет EZ-60 на глобальный рынок под названием CX-6e.

Цены и даты официальных продаж пока не известны.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

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Источник: Carnewschina.com