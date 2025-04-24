#
МолнияШанхай 202580 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Какие основания должны быть для возврата авто и в какой срок это можно сделать
24 апреля
Какие основания должны быть для возврата авто и в какой срок это можно сделать
Эксперт Мелехин рассказал, при каком условии...
KIA Sportage
24 апреля
Знакомый недорогой семейный кроссовер снова доступен в России: известны цены
В России в продаже появились новые Kia Sportage...
BAIC U5 Plus
24 апреля
Популярный седан резко подорожал в России: называем цены
Бренд BAIC объявил цены на седан U5 Plus 2025...

Хорошо знакомая Skoda доступна для покупки: цена приятно удивит

В России появились в продаже новые Skoda Octavia Pro по цене от 2,74 млн рублей

Рекомендуем
ВАЗ-2101 — 55 лет! Интересные факты о первых Жигулях

Хорошо знакомую россиянам Skoda Octavia теперь поставляют в РФ в новой версии Octavia Pro из КНР, цены начинаются от 2 740 000 рублей.

За столько готова привезти новый автомобиль в комплектации Premium под заказ фирма из Москвы. Компания из Набережных Челнов доставит Skoda Octavia за 2 750 000 рублей в более богатом исполнении Pro Luxury. Стоимость включает утильсбор и другие сопутствующие расходы.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Более богатая комплектация включает передние фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, цифровую «приборку», мультируль и многое другое.

Skoda Octavia Pro в комплектации Pro Luxury за 2 750 000 рублей предлагает привезти компания из Санкт-Петербурга, за 2 950 000 рублей его доставит фирма из Перми. Из наличия эти лифтбеки дешевле всего обойдутся в Москве и Краснодаре (3 050 000 и 3 090 000 рублей соответственно).

Skoda Octavia Pro
Skoda Octavia Pro

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 12
24.04.2025 
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+9