Это уже не просто «азиатский Рэнглер»: представили самобытный внедорожник BAIC BJ40

На Шанхайском автошоу представили новое поколение рамного внедорожника BAIC BJ40

Если раньше дизайн BAIC BJ40 откровенно цитировал Jeep Wrangler, то теперь BJ40 стал куда самобытнее, сообщид корреспондент «За рулем» с Шанхайского автосалона.

По форме кузова это внедорожный кабриолет: крыша и боковые панели снимаются, превращая внедорожник в открытый автомобиль. Представленная на выставке оффроуд-версия получила лестницу на заднюю дверь, мощный багажник на крыше и даже спойлер – хотя, зачем он здесь, вопрос открытый.

Второе поколение BJ40 впечатляет оригинальностью. У него безрамочные двери (странно для внедорожника, не правда ли?), а вместе с массивным кузовом и коротким свесом он больше похож на внедорожное купе. Спереди – прямоугольные фары и светодиодная решётка радиатора в духе старшего BJ60. Интересная двухсекционная задняя дверь: стекло поднимается вверх, а нижняя часть с запаской — распахивается в сторону.

Внутри BJ40 тоже изменился до неузнаваемости. Теперь это технологичный салон с тремя экранами, цифровой приборкой, беспроводной зарядкой и стильным минимализмом. От прежней «милитаристской» строгости не осталось и следа.

Под капотом – турбированный 2-литровый двигатель HYCET на 245 л.с. с восьмиступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом.

Есть сразу три блокировки, так что по внедорожным возможностям BJ40 готов соперничать с главным конкурентом – Tank 300.

Стоимость новинки на китайском рынке ожидается в пределах 200–300 тысяч юаней (примерно 2,6–3,9 млн рублей). Предзаказы стартуют уже 25 августа в Чэнду, а вот сроки появления BJ40 в России пока не озвучены – у нас только начали выпускать модель первого поколения (на «Автоторе»).