Машину спихивают по пешеходной лестнице — что может пойти не так?

В Самаре помощь таксисту в спуске с лестницы привела к еще большему курьезу

С начала этой недели ролик, что вы увидите в конце этой заметки, бродит по соцсетям с заголовками в духе «в Самаре таксист немного заблудился». Мы не знаем в точности, какая цепочка событий привела самарского таксиста к той сюжетной точке, с которой начинается видео, но произошедшее дальше было бы куда более уместно в какой-нибудь компьютерной игре.

Впрочем, реальная жизнь порой бывает куда изобретательнее сценаристов видеоигр. Взгляните, парень на явно арендованном Changan Alsvin неким образом (приключение из серии «завел навигатор»?) оказался на металлической лестнице близ какого-то самарского парка или сквера. Лестница невысокая, но спустится с нее самостоятельно ввиду явного перепада высот таксист не может – автомобиль цепляет днищем.

Помочь ему в этой ситуации (а скорее – желая побыстрее избавиться от неудобного соседства) берутся двое мужчин, по виду – работников парка. Не обращая внимания на жалобные звуки скрежещущего по лестнице днища, они мужественно раскачивают машину, стремясь спихнуть ее с лестницы. Им это почти удается, но не вполне, и тогда находящийся за рулем водитель решает взять ситуацию в свои руки. Результат получается странным – и не менее болезненным, чем скрежет по лестнице. Смотрим видео.

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Источник: Самара ДТП, Aleks Aleks