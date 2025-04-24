На Кубани движение на новой трассе А-289 временно остановят

На дороге А-289 от Краснодара до Крымского моста остановят движение 26 апреля

26 апреля на участке автодороги А-289 в районе станицы Марьянская, расположенной в 30 километрах от Краснодара, временно перекроют движение.

Уточняется, что это делают для обеспечения безопасности движения при проведении на этом отрезке работ по установке П-образных опор.

Движение транспорта планирую приостановить в период с 09:00 до 10:00, с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

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Источник: ФКУ Упрдор «Тамань»