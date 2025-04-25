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В выдуманном поселке Сумрук возвели декорации десятка деревянных зданий и построек. На осмотр уйдет несколько часов. А если погода хорошая, можно позагорать на берегу Камы и искупаться.
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АВТОВАЗ отзывает десятки тысяч Lada Vesta и Lada Largus
25 апреля
АВТОВАЗ отзывает десятки тысяч Lada Vesta и Lada Largus
АВТОВАЗ отозвал более 47 тыс. автомобилей Lada...

АВТОВАЗ отзывает десятки тысяч Lada Vesta и Lada Largus

АВТОВАЗ отозвал более 47 тыс. автомобилей Lada из-за отсутствия тревожной кнопки

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АВТОВАЗ уведомил об отзыве более 22,7 тыс. автомобилей Lada Vesta и более 24,4 тыс. автомобилей Lada Largus, проданных с октября 2021 года по август 2023 года. Автомобили отозвали из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

На всех автомобилях будет проведена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Уполномоченные представители изготовителя АО «АВТОВАЗ» должны проинформировать собственников авто об отзывной кампании. Владельцы могут самостоятельно по VIN-коду определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их машина под отзыв.

Все работы проведут бесплатно.

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Росстандарт

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 4
25.04.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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