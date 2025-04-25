АВТОВАЗ отзывает десятки тысяч Lada Vesta и Lada Largus

АВТОВАЗ отозвал более 47 тыс. автомобилей Lada из-за отсутствия тревожной кнопки

АВТОВАЗ уведомил об отзыве более 22,7 тыс. автомобилей Lada Vesta и более 24,4 тыс. автомобилей Lada Largus, проданных с октября 2021 года по август 2023 года. Автомобили отозвали из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

На всех автомобилях будет проведена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб.

Уполномоченные представители изготовителя АО «АВТОВАЗ» должны проинформировать собственников авто об отзывной кампании. Владельцы могут самостоятельно по VIN-коду определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их машина под отзыв.

Все работы проведут бесплатно.

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Росстандарт