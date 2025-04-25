Впереди лето: что взять с собой в дальнее автопутешествие

Эксперт Матвеев рассказал, как подготовить машину к длительному автопутешествию

Впереди лето, приближается сезон отпусков.

Многие россияне собираются поехать на море на своем автомобиле либо просто отправиться в автопутешествие.

Генеральный директор компании «МОЙ АВТОПРОКАТ» Дмитрий Матвеев рассказал, как подготовиться к такой поездке.

Комментарий эксперта

Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «МОЙ АВТОПРОКАТ»:

– Перед дальней поездкой в жаркое время года обратите внимание на: горюче-смазочные материалы (в долгую поездку нельзя ехать на «старом» масле);

– тормозную жидкость (когда она менялась в последний раз);

– охлаждающую жидкость (желательно поменять ее, если она до этого не менялась 3-4 года);

– радиаторы. Можно их аккуратно помыть. Желательно делать это у профессионалов. Также желательно продуть радиаторы кондиционера.

Нужно проверить уровень масла. Если это полноприводный автомобиль – посмотреть масла в мостах, в раздаточной коробке, в коробке переключения передач.

Также специалист отметил, что в жару больше всего «страдают» система охлаждения двигателя и тормозная система. Последняя сильно перегревается. Перед дальней дорогой нужно проверить износ тормозных дисков, износ тормозных колодок. Управлять автомобилем рекомендуется в спокойном режиме.

Это всегда должно быть в багажнике у опытных автолюбителей

1. Герметик высокотемпературный (на случай, если какой-то патрубок будет подтекать), чтобы можно было подмазать пару фитингов, пару хомутов червячных.

2. Лампочки габаритные ближнего света.

3. Трос.

4. Крюк.

5. Домкрат.

6. Запаска.

7. Компрессор.

8. Канистра бензина (5 л будет достаточно).

9. Масло на доливку, хотя бы 1 л.

10. DOT 4 на доливку.

Долить трансмиссионные масла самостоятельно на дороге вряд ли получится, необходимо это сделать заранее в техцентре.

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.