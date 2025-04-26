Российские туристы назвали главные предпочтения при организации отпуска

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Calltouch: интерес россиян растет к авторским турам от местных жителей

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Российский турист меняется. Традиционный пляжный отдых, некогда безусловный лидер, постепенно уступает позиции более разнообразным и персонализированным форматам путешествий. Это подтверждают результаты исследования платформы Calltouch, проливающие свет на эволюцию предпочтений российских путешественников.

Исследование показало, что все больше россиян стремятся к аутентичному опыту. Набирают популярность авторские туры от местных жителей (25%), позволяющие погрузиться в культуру и быт страны с нетуристической стороны. Не отстает и санаторно-курортное лечение (24%). Железнодорожные путешествия (11%) также привлекают всё больше внимания, как и гастрономический туризм (10%).

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Интересно, что каждый пятый респондент мечтает о «смене сезона», желая сбежать от зимних холодов в летнее тепло. Для тех, кто ищет уединения и близости к природе, привлекательны глэмпинги, экобазы и природные резиденции (18%), предлагающие комфортный отдых на лоне дикой природы.

Однако, помимо специфических видов отдыха, исследование выявило и важные общие критерии выбора тура. Безопасность направления остается приоритетной для каждого третьего россиянина. Наличие прямых рейсов (27%) и возможность работать удаленно во время поездки (25%) — важные факторы. Комфортное жилье с доступом к интернету и кафе (20%) также остаются востребованными.

Стремление к более размеренному и экологичному отдыху нашло отражение в растущей популярности наземного транспорта. 16% респондентов предпочли бы добраться до места отдыха на поезде или автомобиле, а 13% учитывают экологические аспекты выбранного направления. Интересно, что шопинг также является важным критерием для 13% опрошенных.

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Некоторые туристы проявляют готовность к экспериментам: 10% меняют привычный способ передвижения, а 11% выбирают зарубежные поездки. Также растет интерес к нестандартным видам отдыха: 8% опрошенных пробуют путешествия в автодоме или пользуются услугами каучсерфинга.

Эксперты выяснили, что в последний год россияне активно открывают для себя новые направления, в том числе зарубежные. Так, интерес к Китаю проявили 31% респондентов. Внутри страны география расширяется: на Северный Кавказ собирается каждый пятый. Байкал и Поволжье интересуют по 17%, Приморье, Северо-Запад и Сахалин – 13%. Еще 11% планируют отпуск за Полярным кругом – в Мурманске и Карелии.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
26.04.2025 
Фото:Unsplash
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