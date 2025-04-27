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Как новый гибридный Nissan Z9 GE PHEV изменит рынок: подробности

24 апреля стартовали продажи Nissan Z9 GE PHEV по цене от 2 млн рублей

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24 апреля начались предварительные продажи модели Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV. Минимальная цена для версии с увеличенным запасом хода составляет от 175 900 юаней (2 млн рублей).

Новый автомобиль будет оснащен подключаемой гибридной системой, которая включает двигатель объемом 1,5 л и электродвигатель, обеспечивая запас хода на электротяге до 135 км. Внешний вид нового Z9 GE в основном повторяет топливную версию. Передняя часть выполнена в стиле «Z-vision», а светодиодные фары имеют форму буквы «Z», подчеркивая технологический образ. Закрытая решетка радиатора обозначает новую энергетическую идентичность модели.

Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV
Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV
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В салоне установлено головное устройство с 14,6-дюймовым экраном, которое включает в себя интеллектуального голосового помощника от iFlytek. Сиденья обтянуты кожей Nappa и предлагают 12-позиционную электрорегулировку с вентиляцией, подогревом и массажем. Также предусмотрены функции помощи водителю уровня L2.

Что касается производительности, гибридная система обеспечивает максимальную мощность в 320 кВт и максимальный крутящий момент 800 Н·м. Шасси включает переднюю двухрычажную и заднюю пятирычажную подвеску.

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 4
27.04.2025 
Фото:Autohome
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