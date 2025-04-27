Это место — рекорд по нарушениям скорости в России!

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2ГИС: Москва и Волгоград стали лидерами по нарушениям скорости в 2024 году

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Согласно исследованию сервиса 2ГИС, водители в 2024 году чаще всего превышали скорость под камерами ГАИ в Москве и других крупных городах, включая Волгоград и Екатеринбург. Москва оказалась на первом месте по доле поездок с нарушениями скоростного режима. Особенно выделяется участок МКАДа у Носовихинского шоссе, где зарегистрировано около 6 тысяч превышений скорости, что эквивалентно штрафам на сумму примерно 3 миллиона рублей.

Волгоград также попал в тройку городов с наибольшим количеством нарушений. Автомагистральная улица, находящаяся под видеонаблюдением в районе СНТ Тюльпан-1, стала местом частых нарушений. Екатеринбург занимает третье место, с максимальным числом превышений, зафиксированных на Челябинском тракте у СТ Ручеек.

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Далее в списке идет Краснодар, где водители чаще всего превышают скорость на Ростовском шоссе, около Красной площади (8% случаев). Казань подтвердила свое присутствие в числе городов-миллионников с высоким уровнем нарушений, особенно на проспекте Мира, возле СНТ Березка.

В дополнение к этому, в десятку городов, где водители чаще всего превышают скорость, вошли Воронеж, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа и Пермь. По словам Максима Берёзкина, руководителя продукта «Транспорт» в 2ГИС, большинство маршрутов с навигаторами проходят без нарушений за счет предварительного информирования о контрольных участках дороги.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
27.04.2025 
Фото:Depositphotos
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