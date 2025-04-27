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Новый электрический пикап по цене УАЗа: что предлагает Slate Auto?

Slate Auto выпустил электрический пикап Track за 1,67 млн с уникальным дизайном

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Стартап Slate Auto продемонстрировал в Лос-Анджелесе свой новый компактный электрический пикап под названием Track. Особенностью является его цена, которая составляет всего 20 000 долларов, что дешевле, чем у популярного УАЗа «Пикап», и эквивалентно 1,67 млн рублей по актуальному курсу.

Внешний вид Track отличается простым и утилитарным дизайном: его круглые фары, малозаметные дверные ручки и штампованные колесные диски придают ему «безобидный» вид. Также предусмотрены фирменные аксессуары и кузовная надстройка, которая позволит превратить пикап в полноценный пятиместный внедорожник в стиле классического Range Rover.

Slate Auto Track
Slate Auto Track
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Интерьер пикапа выполнен в аскетичном стиле, без привычной мультимедийной системы – предусмотрены держатели для смартфонов или Bluetooth-колонок. Руль и элементы управления климатом имеют округлую форму, а ручные стеклоподъемники удешевили модель.

Пикап приводится в движение лишь одним электродвигателем на задней оси, который развивает 201 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Покупатели смогут выбрать между двумя батареями на 52,7 кВт·ч или 84,3 кВт·ч, обеспечивающими запас хода в 241 или 386 километров соответственно. Разгон до 96 км/ч занимает 8 секунд, а максимальная скорость достигает 145 км/ч. Грузоподъемность составляет 650 кг, а прицеп - до 450 кг.

Slate Auto Track
Slate Auto Track

Безопасность обеспечиваются двумя передними подушками, с возможностью добавления двух дополнительных для задних пассажиров, а также системой предотвращения фронтальных столкновений.

Интерьер Slate Auto Track
Интерьер Slate Auto Track

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Производство планируется наладить в США, однако местоположение пока неизвестно. Пикапы будут продаваться напрямую без посредников, а подробности о дате запуска остаются неопределенными. Проект поддерживается основателем Amazon Джеффом Безосом, что увеличивает шансы на успех новинки.

Источник: Motor1

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Лежнин Роман
Фото:Slate Auto
27.04.2025 
Фото:Slate Auto
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