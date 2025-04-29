Массовые увольнения: известный автобренд вынужден экономить из-за падения продаж

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Компания Volvo сократит расходы на $1,87 млрд из-за падения спроса на авто

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Автопроизводитель Volvo Cars планирует снизить расходы на $1,87 млрд из-за падения спроса на свою продукцию и торговой напряженности, вызванной пошлинами американской администрации.

Данные меры приведут к сокращению рабочих мест. Точное число сокращаемых рабочих мест пока не сообщается.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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В Volvo отметили, что больше не дают финансовых прогнозов на 2025 и 2026 годы.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

Источник: Bloomberg

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 15
29.04.2025 
Фото:Unsplash
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