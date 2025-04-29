Массовые увольнения: известный автобренд вынужден экономить из-за падения продаж
Компания Volvo сократит расходы на $1,87 млрд из-за падения спроса на авто
Автопроизводитель Volvo Cars планирует снизить расходы на $1,87 млрд из-за падения спроса на свою продукцию и торговой напряженности, вызванной пошлинами американской администрации.
Данные меры приведут к сокращению рабочих мест. Точное число сокращаемых рабочих мест пока не сообщается.
В Volvo отметили, что больше не дают финансовых прогнозов на 2025 и 2026 годы.
Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.
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Источник: Bloomberg
Фото:Unsplash
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29.04.2025
Фото:Unsplash
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