Массовые увольнения: известный автобренд вынужден экономить из-за падения продаж

Компания Volvo сократит расходы на $1,87 млрд из-за падения спроса на авто

Автопроизводитель Volvo Cars планирует снизить расходы на $1,87 млрд из-за падения спроса на свою продукцию и торговой напряженности, вызванной пошлинами американской администрации.

Данные меры приведут к сокращению рабочих мест. Точное число сокращаемых рабочих мест пока не сообщается.

В Volvo отметили, что больше не дают финансовых прогнозов на 2025 и 2026 годы.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

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Источник: Bloomberg